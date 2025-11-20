NBC News: Трамп схвалив «план миру» між Росією та Україною з 28 пунктів

Новини

Президент Дональд Трамп цього тижня схвалив 28-пунктовий план «мирного врегулювання» між Росією та Україною, який протягом останніх тижнів у закритому режимі розробляли представники його адміністрації.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерела.

До підготовки документа залучили спеціального посланця Стіва Віткоффа, віцепрезидента Джей Ді Венса, держсекретаря Марко Рубіо та зятя Трампа Джареда Кушнера. План створювався у консультаціях із російським емісаром Кирилом Дмитрієвим, однак Україну до процесу не долучили. За даними джерел, Києву повідомили лише «загальні контури», без деталей і можливості надати пропозиції.

В американській адміністрації заявляють, що документ передбачає «гарантії безпеки для обох сторін» та може стати основою для відновлення переговорів.

Поява плану збіглася з корупційним скандалом у Києві, що Росія, на думку українських співрозмовників NBC, може використати для послаблення позицій України в переговорах.