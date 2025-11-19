Reuters: Спецпосланець Трампа щодо України залишить посаду в січні

Новини

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог повідомив колег, що планує залишити Адміністрацію в січні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

У США посада спецпосланця тимчасова, і таких представників має повторно затвердити Сенат, якщо вони залишаються на посаді понад 360 днів.

Видання пише, що відставка Келлога є «небажаною» для України. Келлог різкіше за інших представників Адміністрації засуджував удари Росії по цивільній інфраструктурі України. Іноді він вступав у конфлікти зі спецпосланцем з «мирних місій» Стівом Віткоффом, який повторював деякі тези керівника Кремля Володимира Путіна.

За словами одного зі співрозмовників видання, Келлог дійшов висновку, що над Україною працює надто багато чиновників, і в Адміністрації бракує усвідомлення, що саме Росія, а не Україна, гальмує мирні переговори. Інше джерело зазначило, що Келлог і не планував залишатися в Адміністрації надовго.

Наразі невідомо, хто замінить Келлога. США досі не призначили посла в Україні. Тимчасово місію очолює Джулі Фішер.