Норвегія виділить Україні ще $46 мільйонів на гуманітарну допомогу
- Анастасія Зайкова
Норвегія надає Україні ще близько $45,8 мільйона на гуманітарну допомогу — це додаток до $11,8 мільйона на продовольчу безпеку.
Про це йдеться у повідомленні уряду Норвегії.
Фінансування здійснюватиметься через партнерів ООН, Міжнародного Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, а також норвезьких гуманітарних організацій.
Пріоритетні напрямки — захист та гуманітарна допомога людям на передовій, підтримка евакуації та допомоги українцям, які стали внутрішньо переміщеними особами.
Фінансування з Норвегії також використовуватиметься для надання підтримки людям, які втратили свої домівки через російські атаки.
Загалом з 2022 року Норвегія надала Україні фінансову підтримку на понад $606,3 мільйона.
- На початку листопада очільник Міноборони Норвегії Торе Сандвік анонсував виділення $7 мільярдів у 2026 році на оборонні потреби України. Також Україна та Норвегія підписали угоду про створення спільного оборонного підприємства в Україні.