У Запоріжжі до довічного увʼязнення засудили колаборанта Балицького, який очолив окупаційну адміністрацію

Новини

Прокуратура засудила до довічного увʼязнення експосадовця Євгена Балицького, який очолив адміністрацію РФ після окупації частини Запорізької області у 2022 році.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік організував захоплення та привласнення майна і сільськогосподарської продукції українських підприємств на понад 6,4 мільярда гривень.

Викрадене зерно та інші ресурси вивозили на тимчасово окуповану територію Криму, до Краснодарського краю і в Ростовську область РФ. Звідти продукцію під виглядом російської експортували до низки країн Близького Сходу та Північної Африки.

Суд призначив йому довічне позбавлення волі з конфіскацією майна за колабораціонізм, державну зраду та воєнні злочини.

Цим випадком суд в Україні вперше підтвердив порушення окупаційними структурами вимог Женевської конвенції в частині незаконного заволодіння майном.