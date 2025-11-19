Axios: США таємно обговорюють з РФ новий план завершення війни
- Олександр Булін
Getty Images / «Бабель»
Білий дім таємно консультується з Росією про розробку нового плану завершення повномасштабної російсько-української війни.
Про це пише Axios із посиланням на російських і американських посадовців.
План США налічує 28 пунктів і натхненний успіхом минулої 20-пунктної угоди для завершення війни в секторі Гази, яку ініційовала адміністрація Дональда Трампа. Увесь документ поділяється на чотири категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією та Україною.
Очолює розробку спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Він детально обговорював план зі спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим. Дмитрієв 17 листопада розповів в інтервʼю Axios, що провів три дні, спілкуючись з Віткоффом та іншими членами команди Трампа, коли відвідував Маямі з 24 по 26 жовтня. За словами Дмитрієва, мета обговорень — підготовити письмовий документ з цього приводу до наступної зустрічі Трампа і Путіна. Він висловив оптимізм щодо шансів на успіх угоди, оскільки на відміну від попередніх планів росіяни відчувають, «що російську позицію справді чують».
Українські й американські чиновники повідомили, що Віткофф мав зустрітися з президентом Володимиром Зеленським 19 листопада в Туреччині. Проте він відклав свою поїздку. На початку тижня він обговорив цей план із секретарем РНБО Рустемом Умєровим під час зустрічі в Маямі.
- У вечірньому зверненні 16 листопада Володимир Зеленський анонсував роботу над новим стартом перемовин і відновленням обмінів. На 19 листопада він оголосив важливі зустрічі в Туреччині, на яких мають обговорити активізацію перемовин між Україною і Росією, а Україна запропонує партнерам «напрацьовані рішення».