Словаки знову протестують проти проросійського премʼєра Фіцо

Новини

Getty Images / «Бабель»

У Словаччині тисячі людей вийшли на протести проти прем’єр-міністра Роберта Фіцо та його проросійської політики.

Про це пише Associated Press та словацьке медіа Aktuality.sk.

Мітинги розпочалися після скасування вихідного на честь свята 17 листопада — дня, у який в Чехії та Словаччині відзначають річницю «Оксамитової революції». Кабмін пояснив своє рішення «економією», але лідер опозиційної «Прогресивної Словаччини» Міхал Шімечка назвав це спробою знецінити свободу.

Також нещодавно Фіцо розлютив словаків, заявивши студентам у місті Попрад, що вони повинні йти воювати за Україну, якщо не погоджуються з його проросійськими поглядами.

Акції відбулися у десятках міст. Зокрема, у Братиславі на площу Свободи прийшли від 45 до 50 тисяч людей, у Кошицях — 20 тисяч. У Трнаві зібралося від 2 до 3 тисяч мітингувальників, пише Aktuality.sk.

Люди скандували: «Досить Фіцо, ми хочемо змін!» та закликали премʼєра піти у відставку.

Що не так з політикою Фіцо

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо тричі зустрічався з російським диктатором Путіним після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Він виступає проти вступу України до ЄС та відмовляється надавати військову допомогу Києву.

На тлі незгоди з політикою Фіцо та відомовою допомагати Україні 15 травня 2024 року на нього здійснили замах. У премʼєра майже впритул кілька разів вистрілив 71-річний Юрай Цінтула. Чоловіка затримали на місці, а Фіцо екстрено гелікоптером доставили до лікарні.

Увечері 10 січня 2025 року розпочалися чергові акції протесту проти проросійської політики премʼєр-міністра Роберта Фіцо. Люди протестували у Братиславі, Пряшеві, Жиліні, Попраді, Банській Бистриці та Кошицях, де мітингували близько чотирьох тисяч людей.

Вже 14 січня усі словацькі опозиційні партії обʼєдналися і сказали, що спробують відправити у відставку прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Вони заявляли, що Фіцо відмовився від управління країною і натомість іде на поклін до диктаторів.