У США на 17% впали темпи набору іноземних студентів до університетів — цьому посприяла візова політика Трампа

Getty Images / «Бабель»

Темпи нового набору іноземних студентів в університети США цієї осені знизилися на 17% порівняно з попередніми роками.

Про це свідчать дані дослідження Інституту міжнародної освіти, пише BBC.

Падіння відбулося на тлі того, що адміністрація президента США Дональда Трампа ускладнила отримання студентських віз. Дослідження вказує, що проблеми з поданням на візу — затримки та відмови — є одними з головних причин скорочення кількості студентів, які приїжджають вперше.

Опитування виявило загальне незначне зниження — на 1% — кількості іноземних студентів, якщо враховувати тих, хто навчається в США вже кілька років.

Іноземні студенти становлять приблизно 6% загальної кількості студентів у США та внесли $55 млрд в економіку США.

Падіння кількості студентів-першокурсників менше, ніж прогнозувала влітку некомерційна організація NAFSA — вона оцінювала можливе падіння на 30–40% через візові проблеми.

Багато закладів повідомили, що надають певну гнучкість тим, хто зазнав труднощів на початку навчання у США, зокрема через відтермінування — їхня кількість зросла на 39% порівняно з опитуванням 2024 року.

Американські заклади повідомили дослідникам, що на зменшення кількості нових студентів вплинули кілька чинників: візові проблеми, обмеження на подорожі, що зачіпають близько 2% іноземних студентів, а також «побоювання студентів щодо недружньої атмосфери в США».

Обмеження для іноземних студентів у США

У травні адміністрація Трампа призупинила запис на візові співбесіди для іноземних студентів. У червні, коли запис відновили, адміністрація оголосила про посилення перевірки заяв на візи та ретельніший моніторинг соцмереж студентів. Ця політика виникла після масових пропалестинських протестів у багатьох кампусах.

До цього Держдепартамент відкликав понад 6 000 студентських віз через порушення законів США, включно з нападом, керуванням у стані сп’яніння та «підтримкою тероризму».

Притому Трамп визнавав важливість іноземних студентів для економіки та як джерела доходів для вищої освіти. У вересні він заявив, що планує видати 600 тисяч студентських віз для громадян Китаю — удвічі більше, ніж зараз — попри занепокоєння частини його прихильників питаннями нацбезпеки.