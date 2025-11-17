В Ефіопії троє людей померли від вірусу Марбург

Новини

В Ефіопії вже три людини померли від смертельно небезпечного вірусу Марбург — рідкісної геморагічної лихоманки, схожої на Еболу.

Про це пише Euronews.

Про перший спалах хвороби в регіоні Омо стало відомо 16 листопада. Міністр охорони здоров’я Мекдес Даба повідомив, що загалом медики перевірили 17 випадків підозри на захворювання.

Активних випадків інфекції зараз немає, однак влада продовжує профілактичні заходи. До регіону направили команди Всесвітньої організації охорони здоров’я та Африканських центрів з контролю і профілактики захворювань.

У сусідньому Південному Судані жителям чотирьох округів рекомендують частіше мити руки та уникати контакту з біологічними рідинами.

Вірус Марбург може бути смертельним для 88% інфікованих, коли нема лікування. Передається через прямий контакт з рідинами хворої людини (кров, слина, сеча) або через забруднені поверхні. Найчастіше передається від диких тварин, зокрема від кажанів.

Перші ознаки вірусу: гарячка, головний біль, озноб, біль у м’язах. Згодом можуть з’явитися нудота, блювання, діарея, біль у грудях, а на 2—7 день у деяких хворих виникає висип без свербіння. У важких випадках розвиваються також масивні кровотечі та поліорганна недостатність.

На сьогодні не існує жодної вакцини чи противірусного лікування, затвердженого проти Марбурга. Можлива лише підтримувальна терапія: регідратація, корекція електролітів, симптоматичне лікування.

Раніше спалахи Марбурга вже реєстрували в Анголі, ДР Конго, Гані, Кенії, Екваторіальній Гвінеї, Руанді, ПАР, Танзанії та Уганді. В Ефіопії виявлено штам, подібний до тих, що циркулювали в інших країнах Східної Африки.