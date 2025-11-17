Експремʼєрку Бангладеш заочно засудили до смертної кари за жорсткий розгін протестів

Новини

Getty Images / «Бабель»

Колишню прем’єрку Бангладеша Шейх Хасіну, яка втекла з країни, заочно засудили до страти за жорстоке придушення студентських протестів.

Про це пише The Guardian.

Суд визнав, що Хасіна віддавала накази вбивати протестувальників і не намагалась запобігти злочинам під час придушення антиурядових протестів торік.

Оголошуючи вирок, суддя Голам Мортудза Мозумдер заявив, що «обвинувачена прем’єрка вчинила злочини проти людяності, віддавши наказ використовувати дрони, гелікоптери та смертоносну зброю» проти цивільних.

Хасіна не визнала свою провину та заявила, що трибунал є «політично вмотивованою виставою».

Управління ООН з прав людини назвало вирок «важливим моментом для жертв», але зазначило, що Хасіну не слід було засуджувати до страти.

Трибунал, що тривав кілька місяців, судив і засудив Хасіну заочно. Після втечі з країни в серпні минулого року Хасіна живе у вигнанні — і під охороною — в сусідній Індії, а індійська влада ігнорує запити про її екстрадицію, аби та постала перед судом.

Протести в Бангладеш

Протести в Бангладеш почалися в липні 2024 року. Спочатку на них вийшли студенти, виступаючи проти системи квот на державні посади — більшість з них резервували для родичів ветеранів війни за незалежність Бангладеш від Пакистану 1971 року. Протестувальники заявляли, що система квот є дискримінаційною, і вимагали, щоб на роботу приймали на основі заслуг. Для Бангладеш це важлива соціальна проблема, оскільки у країні з населенням 170 мільйонів понад 30 мільйонів людей не мають роботи й не навчаються. Демонстранти вимагали, щоб прем’єр-міністр пішла у відставку.

21 липня суд Бангладеш скасував більшість квот на державні посади, які стали причиною масових протестів і заворушень. Однак організатори протестів заявили, що рішення Верховного суду не означає закінчення протестів, хоч вони його й вітають.

Влада жорстоко придушувала протести. У протестувальників стріляли впритул, катували, їх незаконно арештовували. За даними ООН, тоді загинуло близько 1 400 людей. Це був наймасштабніший випадок політичного насильства в Бангладеш з часів війни за незалежність 1971 року.

5 серпня прем’єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна подала у відставку та вилетіла на військовому гелікоптері з резиденції Бангабхабан у супроводі молодшої сестри Шейх Рехани до Західної Бенгалії (Індія). Ця втеча завершила її 15-річне перебування при владі (з 2009 до 2024 року). Перед цим вона ще пʼять років правила країною у 1996—2001 роках. Тимчасову адміністрацію очолив нобелівський лауреат Мухаммед Юнус.