Truth Hounds: Росіяни щотижня атакують Херсон сотнями дронами. За весну через «сафарі на людей» загинули понад 300 цивільних

Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На правобережжі Дніпра росіяни систематично застосовують дрони ближнього радіуса дії для атак на цивільні об’єкти та населення. Через це, попри низьку інтенсивність бойових дій, саме ця ділянка фронту — одна з найнебезпечніших для мирного населення.

Про це йдеться у звіті правозахисної організації Truth Hounds.

Там зʼясували, що вздовж правого берега Дніпра та Дніпровського лиману, а це приблизно 400-кілометрова ділянка фронту, досі проживає від 20% до 50% довоєнного населення, працюють рятувальники, медики, журналісти й волонтери — і всі вони регулярно стають мішенями російських дронів.

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, кількість потерпілих цивільних від дронових атак тут є однією з найвищих в Україні.

Найбільше від російських обстрілів дронами потерпає Херсонська область. Лише в березні 2025 року Херсон переживав 600–700 атак щотижня, у серпні ця кількість перевищила 1 500.

За березень — травень у Херсоні від ударів БпЛА зазнали поранень або загинули щонайменше 313 цивільних. Знищено 135 транспортних засобів, включно з машинами медиків і рятувальників, зруйновані 106 житлових будинків.

Водночас у Нікопольському районі Дніпропетровщини впродовж року фіксували в середньому 459 атак дронів на місяць. Приблизно 40% усіх ударів у межах району припадали безпосередньо на місто Нікополь — 188 на місяць.

Truth Hounds наголошують, що попри простоту таких дронів, їхня точність і маневровість дозволяють здійснювати високоточні удари, які дедалі частіше спрямовані не по військових цілях, а умисно по мирному населенню.

У дослідженні описано, як російські військові створили власний наратив, у якому прибережні райони оголошують «червоною зоною», де будь-який рух вважають легітимною ціллю. Це фактично дає «дозвіл» на системне порушення міжнародного гуманітарного права.

У публічному просторі така практика отримала неформальну назву human safari — «сафарі на людей».

Наслідки атак виходять далеко за межі безпосередніх жертв: вони паралізують роботу екстрених служб, руйнують гуманітарні маршрути, ускладнюють доступ до базових послуг і поступово виснажують громади.