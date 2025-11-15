У Хмельницькому втекли левиці з реабілітаційного центру ― одну знайшли, другу ще шукають (оновлено)
- Анастасія Зайкова
The Big Cat Sanctuary
Левиці Сімба і Сіма втекли з реабілітаційного центру для диких тварин у Хмельницьому. Одну тварину знайшли, другу досі шукають.
Про це повідомляє «Суспільне Хмельницький» з посиланням на директора центру Сергія Пальохіна.
За словами Пальохіна, вночі невідомі зламали замки на дверях вольєра. Після втечі одну левицю вдалося завести в будиночок і закрити там, тепер працівники центру чекають на транквілізатор, щоб приспати її та занести до вольєра.
До пошуків другої тварини залучили патрульну поліцію, рятувальників і дресирувальників. Щоб знайти її, навіть використовують безпілотники.
Інші тварини центру загинули через втечу левиць.
Реабілітаційному центру левів передав громадянин Індії у 2023 році на тимчасове утримання, однак так і не забрав їх. Директор каже, що після зміни замків тварин можна буде знову тримати у вольєрі.
У Хмельницькій обласній прокуратурі повідомили, що розпочато досудове розслідування за фактом жорстоко поводження з тваринами.
Пізніше «Суспільне Хмельницький» повідомило про те, що другу левицю знайшли неподалік зоокуточку.
