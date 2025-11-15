Окупанти, ймовірно, розстріляли двох українських військових на Запоріжжі

Новини

Росіяни, ймовірно, розстріляли в Затишші на Запоріжжі двох українських військових.

Про це в Телеграмі пише DeepState.

За даними каналу, через 20 хвилин після вбивства окупанти загинули від удару FPV-дрона.

Увага! Відео містить чутливий контент.

Браузер не підтримує відео

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що вже направив офіційні листи до організації Міжнародного Червоного хреста та Організації Обʼєднаних Націй.