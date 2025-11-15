У будинку в Києві, який атакували росіяни 14 листопада, жили колишні працівники ЧАЕС. Загинула вдова першої жертви катастрофи
Світлана Кравченко
У будинку в Деснянському районі Києва, по якому вдарили російські дрони в ніч проти 14 листопада, проживали колишні працівники Чорнобильської АЕС та їхні родини.
Про це повідомили в Державному агентстві України з управління зоною відчуження.
Місцеві називали будинок «Чорнобильським» або «Станційним».
Тут мешкала і 73-річна Наталія Ходимчук — вдова Валерія Ходимчука, першого загиблого через аварію 1986 року працівника ЧАЕС.
Вона стала сьомою жертвою масованої атаки РФ по Києву — жінка зазнала 45% опіків і померла в лікарні зранку 15 листопада. Квартира Наталії вигоріла до тла.
25 листопада Наталія мала разом з іншими ліквідаторками їхати в Прип’ять на фотосесію в межах проєкту «Чорнобиль: жіноча доля» до 40-річчя трагедії.
До повномасштабного вторгнення жінка періодично відвідувала Чорнобильську АЕС, адже там, на стіні між третім і четвертим енергоблоками, встановлено Меморіальну дошку її чоловіку, тіла якого так і не знайшли.