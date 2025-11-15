Росіяни вночі атакували Україну трьома «Кинджалами» і 135 дронами. Ось що відомо про наслідки

Новини

У ніч проти 15 листопада Росія атакувала Україну ударними дронами й аеробалістичними ракетами «Кинджал». Є загиблі та постраждалі.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона знешкодила 91 російський дрон і два «Кинджали» на півночі, півдні та сході України.

Ще дві ракети й 41 ударний дрон влучили в 13 місцях, уламки впали в чотирьох місцях.

Цієї ночі під атакою дронів був Дніпро — там сталися пожежі, пошкоджені приватні підприємства й автівки.

У Нікопольському районі Дніпропетровщини загинув чоловік 65 років, а в Синельниківському — постраждав 52-річний житель. Через атаку в регіоні побиті приватне підприємство, житлові будинки, газогін та цивільні автівки.

Внаслідок атаки дрона на Херсон пізно ввечері 14 листопада загинув 63-річний чоловік.

Під ударом була й Чернігівщина. Дронами «Герань», «Ланцет» і «Молнія» росіяни вдарили по Семенівці, Менській та Холминській громадах — пошкоджені будинки, авто, адміністративна та господарча будівлі.

Крім того, зранку в лікарні Києва померла жінка, що постраждала під час обстрілу 14 листопада. Так, кількість загиблих внаслідок атаки зросла до семи. Внаслідок влучань дронів пошкоджено близько 30 житлових будинків майже у всіх районах міста.