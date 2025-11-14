Джерела «Бабеля»: Сили оборони атакували порт «Новоросійськ». Це важливий експортний центр нафти

Новини

Вночі Сили оборони України атакували порт «Новоросійськ». Цей порт — другий за величиною експортний центр нафти в РФ і важливий логістичний вузол для експорту нафтопродуктів через Чорне море.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в СБУ.

Через атаку пошкоджені нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідна інфраструктура і насосні установки. На нафтотерміналі триває сильна пожежа. Також у місті підтверджено влучання по зенітно-ракетному комплексу С-300/400. Після атаки зафіксовано потужну детонацію.

Reuters із посиланням на джерела пише, що після атаки порт призупинив експорт нафти. Президент Зеленський заявляв, що вночі Україна застосувала ракети «Довгий Нептун», які представили у серпні. Вони здатні атакувати на 1 000 км.

zbroyaua / Instagram

Операцію провели спецпризначенці «Альфа» Служби безпеки спільно з ГУР, Силами спецоперацій, Держприкордонслужбою, артилерійськими військами ВМС та іншими підрозділами Сил оборони.