Ед Ширан заявив, що вже готує посмертний альбом

Kmeron / Flickr

Британський співак Ед Ширан каже, що вже має плани щодо свого посмертного альбому.

Про це артист розповів у шоу Грема Нортона на каналі BBC.

За словами Ширана, альбом матиме назву “Eject” («Виштовхнути» або «Витягнути») — як кнопка касетного програвача.

Співак вважає «розумним» заздалегідь визначити порядок випуску та версії пісень після своєї смерті.

«Часто виходять посмертні альбоми артистів, яких ми любимо, і я не впевнений, що вони хотіли б, щоб ті релізи виходили саме в такому вигляді чи послідовності. Тому я хочу, щоб коли я помру, вийшло саме те, що я задумав», — зазначив Ед Ширан.

Він також розповів, що вже знає, де хоче бути похований та які пісні звучатимуть на його похороні.