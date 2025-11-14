Німеччина виділить Україні понад €11 мільярдів допомоги у 2026 році. Уряд погодив бюджет
- Анастасія Зайкова
Бюджетний комітет Бундестагу ФРН погодив проєкт бюджету на 2026 рік — Україні виділять €11,5 мільярда допомоги.
Про це йдеться на сайті німецького парламенту.
Бюджет Німеччини на наступний рік становитиме близько €524 мільярдів — на понад €4 мільярди більше, ніж уряд пропонував у попередньому проєкті.
Зростуть і запозичення: очікується, що країна візьме близько €97 мільярдів, тобто на €8 мільярдів більше, ніж планували.
Частину цих грошей — понад €57 мільярдів — уряд збирається оформити через «секторальний виняток». Це механізм, який дозволяє виходити за межі бюджетних правил, якщо йдеться про оборону та критичні безпекові питання.
Саме завдяки цьому Україна отримає додаткові €3 мільярди на оборону.
Загальні витрати Міноборони Німеччини у 2026 році становитимуть майже €82 мільярди. Для порівняння: очікується, що у 2025 році вони сягнуть близько €62 мільярдів.
Комітет працював над документом понад 15 годин і розглянув більше ніж 1 500 поправок. Голосування за бюджет у Бундестазі заплановане на 28 листопада.
- На початку листопада агентство Reuters з посиланням на джерела уже писало про те, що Німеччина планує збільшити фінансову допомогу Україні на €3 мільярди. Кошти підуть на придбання артилерії, дронів, бронетехніки та системи Patriot.