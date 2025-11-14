Росіяни вночі атакували Україну 430 дронами і 19 ракетами. Є загиблі та постраждалі

Новини

У ніч проти 14 листопада Росія атакувала Україну ударними дронами, балістичними, крилатими та аеробалістичними ракетами — «Кинджал», «Циркон», «Калібр» та «Іскандер-М/КN-23».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Українським захисникам вдалося знешкодити 405 російських дронів і 14 ракет — два «Кинджали», шість «Іскандерів-М/КN-23» і ще шість «Калібрів».

23 ударних дрони влучили в 13 місцях, ще в 44 місцях впали уламки.

Основною ціллю росіян цієї ночі став Київ. Внаслідок влучань дронів пошкоджено близько 30 житлових будинків майже у всіх районах міста.

Станом на 10:50 відомо про чотирьох загиблих і 29 постраждалих, девʼятьох з них госпіталізували. Серед поранених — вагітна жінка та діти 7 і 10 років.

Також у столиці пошкоджено будівлю посольства Азербайджану медичні заклади, громадський транспорт, офісні приміщення, магазини та автівки.

Наслідки атаки РФ на Київщину фіксують у пʼяти районах регіону. Загалом уже відомо про шістьох поранених. Серед них — 7-річна дитина з травмою обличчя.

Під ударом були приватні будинки, складські та виробничі приміщення, цивільні автівки.

Також під атакою опинилася Черкащина — там є руйнування приватних будинків, господарських споруд, пошкоджена лінія електропередач і газова труба.

Ще одна лінія електропередач пошкоджена в Новоукраїнському районі Кіровоградщини — без світла залишилися 16 населених пунктів. Крім того, через російську атаку, за даними «Укренерго», є знеструмлення на Донеччині, Київщині та Одещині.

В Одеській області від ударів потерпала цивільна інфраструктура та енергооб’єкт. Постраждала одна людина.

Вже вранці 14 листопада росіяни атакували Сумщину гіперзвуковою ракетою «Циркон», яку востаннє запускали в серпні цього року також по Сумах. Пошкоджена ділянка дороги.

А внаслідок атаки дронів постраждало підприємство на околиці Сум — сталося задимлення.