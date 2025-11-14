Африка переживає найбільший спалах холери за 25 років

Новини

За рік в Африці зафіксували близько 300 000 випадків захворювання на холеру — це найбільший показник за 25 років.

Про це свідчать дані Африканського центру контролю та профілактики захворювань (CDC), передає Reuters.

Через хворобу померли понад 7 000 людей. Загальна кількість випадків захворювання зросла на 30% порівняно з минулим роком.

Причини загострення епідемії — руйнування водної інфраструктури і відсутність доступу до безпечної води. Найбільше випадків спостерігається в Анголі та Бурунді.

Ситуація в Демократичній Республіці Конго поступово стабілізується, а в Південному Судані та Сомалі — покращилася. Водночас у районах, де тривають бойові дії, ризики залишаються високими: холера швидко поширюється в переповнених таборах з антисанітарією.

Також в Ефіопії виявили вісім випадків підозри на геморагічну лихоманку. Водночас спалах мавпячої віспи йде на спад, але випадки все ще фіксують у Кенії, Гвінеї, Ліберії та Гані.

Холера — це гостре кишкове інфекційне захворювання, яке спричиняє бактерія, так званий холерний вібріон V.cholerae. Хвороба передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, під час купання, а також через їжу та при побутових контактах. Холера може бути смертельною. За важкого або середнього перебігу хвороби та без адекватної медичної допомоги смерть може наставати через втрату рідини та електролітів.