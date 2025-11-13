Доходи РФ від експорту нафти в жовтні впали до $13,1 мільярда

Новини

Getty Images / «Бабель»

Прибутки Росії від експорту сирої нафти й палива впали до $13,1 мільярда в жовтні — це на $2,3 мільярда менше, ніж рік тому.

Про це повідомило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), передає Reuters.

За даними МЕА, у жовтні та листопаді експорт нафтопродуктів впав до 40 тисяч барелів, а це 2,3 мільйона барелів на добу ― найнижчий рівень з 2017 року, який посилив дефіцит на міжнародних ринках.

Водночас сумарний експорт і нафти, і нафтопродуктів у жовтні скоротився на 150 тисяч барелів — до 7,4 мільйона барелів на добу.

Падіння пов’язують зі зниженням обсягів експорту і цін на енергоносії та санкціями США проти «Роснафти», «Лукойлу» та їхніх дочірніх компаній. Ще одна причина скорочення — атаки українських безпілотників на російські НПЗ та трубопроводи, пише Reuters.

Щоб компенсувати втрати, Москва створює нові компанії для тіньового флоту. У жовтні в РФ зʼявилися три нові експортери — «МорЕкспорт», «РусЕкспорт» і «ННК». Разом вони перевозили приблизно мільйон барелів нафти щодня.

Водночас видобуток майже не змінився, зазначає МЕА. У вересні та жовтні РФ видобувала 9,28 мільйона барелів нафти на добу ― всього на 20 тисяч барелів нижче за ціль, визначену групою провідних світових виробників нафти ОПЕК+.

Однак навіть незначне зменшення означає, що Росія не може поки наростити видобуток.

Санкції США проти «Лукойлу» і «Роснафти»

23 жовтня США ввели санкції проти «Роснафти» та «Лукойлу» — це дві найбільші російські нафтогазові компанії. До списку внесли понад 30 підрозділів обох компаній, серед яких нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.

Уже за два дні акції обох компаній впали, найбільші нафтові корпорації РФ втратили разом $5,2 мільярда. Акції «Лукойлу» подешевшали на 7,2%, що призвело до втрати $3,66 мільярда. Акції «Роснафти» обвалилися на 3%, забравши з собою $1,56 мільярда.