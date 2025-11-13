Співачка Адель зніметься у новому фільмі Тома Форда. Це буде її дебют у кіно

Новини

Британська співачка Адель дебютує як акторка у новому фільмі режисера Тома Форда Cry to Heaven («Плач до небес»).

Про це пише The Guardian.

Фільм стане екранізацією однойменного роману Енн Райс 1982 року.

Сюжет розповідає про двох чоловіків, які намагаються досягти успіху у світі опери — венеційського аристократа та співака з Калабрії, якого кастрували, щоб зберегти високий голос.

The New York Times назвав історію «сміливою й еротичною, сповненою розкоші, сексуальної напруги та музики», а The Washington Post описав її як «захопливу подорож у маловідомий і дивовижний світ».

Окрім Адель, у фільмі знімуться Ніколас Голт, Аарон Тейлор-Джонсон, Колін Ферт, Тендіве Ньютон, Пол Беттані, Джордж Маккей і 15-річний Овен Купер, який цьогоріч став наймолодшим лауреатом премії «Еммі» за найкращу чоловічу роль другого плану в мінісеріалі «Юнацтво».

Знімати стрічку почнуть у січні 2026 року в Лондоні та Римі, а премʼєра запланована на кінець року.

«Плач до небес» стане третьою режисерською роботою 62-річного Тома Форда після номінованої на «Оскар» екранізації Крістофера Ішервуда «Самотній чоловік» та трилера з подвійним сюжетом «Нічні тварини» за участю Емі Адамс.

Том Форд будував карʼєру дизайнера, але у 2023 році зізнався, що більше за моду його приваблює кінематограф.