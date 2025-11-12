ЄС та Індія захопили судно сомалійських піратів

Новини

EUNAVFOR Operation ATALANTA / X

Європейський союз (ЄС) та Військово-морські сили Індії захопили іранське судно Issamohamadi, яке сомалійські пірати використовували для захоплення танкера під прапором Мальти, повідомила у середу сила ЄС.

Про це повідомляє Euronews.

Судно знайшли біля узбережжя Сомалі після того, як минулого тижня пірати захопили танкер Hellas Aphrodite, що перевозив бензин з Індії до Південної Африки. Пірати використовували Issamohamadi як «материнський корабель» для серії нападів, головним з яких було захоплення танкера.

Іран поки не підтвердив захоплення свого судна.

Європейські Військово-морські сили заявили, що в рамках операції «Аталанта» піратську групу знешкодили, а зібрані докази та розвіддані передадуть для суду над злочинцями.