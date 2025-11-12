У Конгресі США опублікували листи Джеффрі Епштейна. У них йдеться, що Трамп знав про його злочини

Новини

Getty Images / «Бабель»

Демократи Палати представників США опублікували три електронні листи. У них сексуальний злочинець фінансист Джеффрі Епштейн написав, що президент США Дональд Трамп «провів години в його будинку» з однією з жертв, та інші повідомлення, які свідчать, що Епштейн вважав, ніби Трамп знає більше про його злочини, ніж визнає.

Про це пише The New York Times.

Трамп рішуче заперечує будь-яку причетність до справ Епштейна з торгівлі людьми в сексуальних цілях або будь-яку обізнаність про них. Він заявляв, що вони з Епштейном колись були друзями, але посварилися.

Але демократи в Комітеті з нагляду Палати представників заявили, що електронні лист, які вони відібрали з тисяч сторінок документів, викликали нові питання про стосунки між двома чоловіками. В одному з повідомлень Епштейн прямо стверджував, що Трамп «знав про дівчат», багато з яких, як пізніше виявило слідство, були неповнолітніми. В іншому Епштейн розмірковував над тим, як відповісти на запитання медіа про їхні стосунки, оскільки Трамп ставав великою політичною фігурою.

Три окремі листи, які оприлюднили 12 листопада, надіслали після угоди про визнання вини Епштейна у 2008 році за звинуваченнями у схиленні до проституції. Тоді федеральні прокурори погодилися не висувати звинувачення. Один з листів адресований спільниці Епштейна Гіслен Максвелл, яка відбуває 20-річне покарання за звинуваченням у сприянні його злочинам, а два — письменнику Майклу Вольфу.

В електронному листі від квітня 2011 року Епштейн пишеі Максвелл: «Я хочу, щоб ви зрозуміли, що той собака, який не гавкав, — це Трамп». Він додав, що неназвана жертва «провела з ним [Трампом] години в моєму [Епшейна] будинку».

«Я думала про це», — написала у відповідь Максвелл.

У електронному листі від січня 2019 року Епштейн пише Вольфу про Трампа: «Звичайно, він знав про дівчат, бо просив Гіслен зупинитися».

Демократи Палати представників, посилаючись на неназваного інформатора, заявили, що Максвелл готується офіційно попросити Трампа помʼякшити її тюремний термін.

Електронні листи були надані Комітету з нагляду разом із великою кількістю документів Епштейна, які комісія запросила в рамках розслідування. Члени комітету вилучили з листів імена жертв та будь-яку інформацію, яка могла б допомогти їх ідентифікувати. Оскільки повний комплект документів не був оприлюднений, незрозуміло, чи були електронні листи взяті з більш масштабних розмов, які могли б надати повніший контекст.

Республіканці в Комітеті з нагляду звинуватили демократів у політизації розслідування. Речниця комітету заявила, що «демократи продовжують недбало відбирати документи для створення клікбейту, який не ґрунтується на фактах».

Справа Джеффрі Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, політиків, кінозірок і бізнесменів, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. Його тіло знайшли в камері, де він відбував покарання. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

У звʼязках з Епштейном звинувачують також чинного президента США Дональда Трампа. Нібито Трамп та Епштейн були друзями та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. Утім, Дональд Трамп подав позов проти журналістів, які висвітлювали цю інформацію.