Казахстан підписав декларацію про стратегічне союзництво з РФ

Новини

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв і лідер Кремля Володимир Путін підписали декларацію про перехід двосторонніх відносин на новий рівень — всеосяжного стратегічного партнерства і союзництва.

Про це повідомляє Tengri News.

Документ закріплює прагнення країн поглиблювати політичну, економічну, безпекову та гуманітарну співпрацю.

Токаєв назвав декларацію «історичною», наголосивши, що вона «відображає стабільність і надійність зв’язків» між Казахстаном і Росією.

Токаєв і Путін також провели переговори в Москві, де обговорили політичну взаємодію, торгівлю, інвестиції та гуманітарні проєкти.