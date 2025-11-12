Справа про корупцію в «Енергоатомі»: суд обрав запобіжний захід Ігорю Миронюку (на записах НАБУ — «Рокет»)
- Олександр Булін
-
«Суспільне»
Суд відправив фігуранта у справі про можливу корупцію в «Енергоатомі» Ігоря Миронюка під варту на 60 днів (до 8 січня) з альтернативою застави у 126 мільйонів гривень. У записах розмов, які 10 листопада опублікувало НАБУ, він відомий під псевдонімом «Рокет».
Про це стало відомо з трансляції суду.
На суді підозрюваний заперечував свою причетність до корупційних справ. У разі внесення застави він має:
- здати на зберігання закордонний паспорт;
- зʼявлятися за викликом детектива, прокурора чи судді;
- не покидати Київ і область без дозволу детектива, прокурора чи судді;
- носити електронний браслет;
- не спілкуватися з іншими фігурантами справи.
Миронюк — колишній радник міністра енергетики. За версією НАБУ, він «смотрящий» за «Енергоатомом», який організував схему відкатів від 10% до 15% від суми контрактів, які компанія укладала з постачальниками. Миронюк також був заступником голови Фонду держмайна.
У НАБУ стверджують: Миронюк і виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов могли розставляти людей на посади в «Енергоатомі».
Сьогодні раніше суд відправив Басова (відомого як «Тенор) під варту на 60 днів з альтернативою застави у 40 мільйонів гривень.