Суд заочно засудив військового РФ до 12 років ув’язнення за воєнні злочини на Київщині

Новини

AP

Макарівський районний суд Київської області заочно виніс вирок уродженцю Дагестану за зґвалтування цивільної під час окупації на Київщині у березні 2022 року.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Командир відділення 37 ОМСБр РФ проник до будинку потерпілої та змусив її вийти з дому. У сусідньому будинку військовий зґвалтував жінку.

ДБР висунуло йому обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з цивільним населенням під час воєнного конфлікту, порушення законів та звичаїв війни.

Державне бюро розслідувань