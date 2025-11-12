Суд заочно засудив військового РФ до 12 років ув’язнення за воєнні злочини на Київщині
- Анастасія Зайкова
Макарівський районний суд Київської області заочно виніс вирок уродженцю Дагестану за зґвалтування цивільної під час окупації на Київщині у березні 2022 року.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Командир відділення 37 ОМСБр РФ проник до будинку потерпілої та змусив її вийти з дому. У сусідньому будинку військовий зґвалтував жінку.
ДБР висунуло йому обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з цивільним населенням під час воєнного конфлікту, порушення законів та звичаїв війни.
- Служба безпеки України 3 листопада заочно висунула звинувачення російському бойовику Володимиру Полуполтінних за катування полоненого українського військового. Під час одного з катувань він ножем вирізав на чолі військовополоненого українця літеру «Z».