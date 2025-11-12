Трамп заявив, що «зобовʼязаний» подати до суду на BBC за редагування його виступу

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп заявив, що має «зобов’язання» подати до суду на BBC через те, як було відредаговано частину його промови в документальній програмі Panorama.

Про це він сказав у розмові з Fox News, передає BBC.

Це перший раз, коли Трамп публічно висловився з цього питання після того, як його адвокати написали BBC і заявили, що він подасть позов на $1 млрд, якщо корпорація не зробить спростування, не попросить вибачення і не компенсує йому збитки.

Голова BBC Самір Шах раніше вже перепрошував за «помилку в судженні» щодо редагування.

У своєму виступі на Fox News у програмі The Ingraham Angle президента запитали, чи він дійсно подасть позов, на що він відповів: «Ну, думаю, доведеться, знаєте, чому б і ні, адже вони ошукали громадськість і вони в цьому зізналися».

«Вони фактично змінили мою промову від 6 січня, яка була прекрасною промовою, дуже заспокійливою, і зробили так, що вона звучала радикально. І вони дійсно її змінили. Те, що вони зробили, було досить неймовірним», — додав Трамп.

Коли його знову запитали, чи він планує продовжити судовий процес, він сказав: «Ну, я думаю, що маю обов’язок це зробити, бо не можна дозволяти людям так чинити».

Що передувало

Присвячена Трампу програма Panorama вийшла в ефір у жовтні минулого року. У ній змонтували дві частини промови Трампа так, щоб виникло враження, ніби він заохочував заворушення, що сталися 6 січня 2021 року в Капітолії.

У своїй промові у Вашингтоні 6 січня 2021 року Трамп сказав: «Ми підемо до Капітолія і будемо підбадьорювати наших хоробрих сенаторів і конгресменів».

У програмі Panorama його слова були наведені в такому вигляді: «Ми підемо до Капітолія... і я піду з вами. І ми будемо боротися. Ми будемо боротися з усіх сил».

Після того як про цю ситуацію заговорили публічно, генеральний директор BBC Тім Дейві та очільниця BBC News Дебора Тернесс оголосили про відставку.