Букерівську премію 2025 отримав угорсько-британський письменник Девід Солой

Угорсько-британський письменник Девід Солой став лауреатом Міжнародної літературної премії Букера за роман «Плоть».

Про це йдеться на сайті премії.

Про перемогу оголосили під час церемонії нагородження 10 листопада увечері у лондонському Олд-Біллінгсгейті. Автор отримає винагороду у розмірі $64,9 тисячі.

Щоб вибрати переможця, судді проаналізували 153 книги, які були подані на цьогорічний конкурс. За словами голови журі Родді Дойла, роман Солоя здобув перемогу через свою унікальність.

У романі «Плоть» автор розповідає історію чоловіка на імʼя Іштван — від його юності в Угорщині до зрілості в Лондоні. Твір починається з трагічного інциденту, який змінює життя героя, і далі простежує його шлях від служби у війську до роботи серед британської еліти.

«Плоть» — це шостий художній твір Девіда Солоя. Вперше письменник був номінований на Букерівську премію у 2016 році.

Букерівська премія — найпрестижніша літературна нагорода, яка вручається з 1969 року. За всю історію премії лише п’ять її лауреатів згодом отримували ще й Нобелівську премію з літератури.

Лауреаткою Букерівської премії 2024 стала англійська письменниця Саманта Гарві за свій роман «Орбіталь». Там авторка описує один день із життя шести астронавтів на борту Міжнародної космічної станції, які споглядають 16 світанків і стільки ж заходів сонця.

Автор: Анастасія Зайкова