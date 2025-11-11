Новини

Букерівську премію 2025 отримав угорсько-британський письменник Девід Солой

Getty Images / «Бабель»

Угорсько-британський письменник Девід Солой став лауреатом Міжнародної літературної премії Букера за роман «Плоть».

Про це йдеться на сайті премії.

Про перемогу оголосили під час церемонії нагородження 10 листопада увечері у лондонському Олд-Біллінгсгейті. Автор отримає винагороду у розмірі $64,9 тисячі.

Щоб вибрати переможця, судді проаналізували 153 книги, які були подані на цьогорічний конкурс. За словами голови журі Родді Дойла, роман Солоя здобув перемогу через свою унікальність.

Getty Images / «Бабель»

У романі «Плоть» автор розповідає історію чоловіка на імʼя Іштван — від його юності в Угорщині до зрілості в Лондоні. Твір починається з трагічного інциденту, який змінює життя героя, і далі простежує його шлях від служби у війську до роботи серед британської еліти.

«Плоть» — це шостий художній твір Девіда Солоя. Вперше письменник був номінований на Букерівську премію у 2016 році.

Автор: Анастасія Зайкова