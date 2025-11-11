Reuters: Одна з найбільших нафтових компаній Китаю тимчасово відмовилася від нафти РФ

Новини

Getty Images / «Бабель»

Одна з найбільших нафтових китайських компаній відмовляється від російської сирої нафти на період з грудня до середини лютого.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Мова про НПЗ Yanchang — постійного покупця російської нафти, який зазвичай отримує одну партію нафти на місяць. Як правило, йдеться про нафту ESPO або Sokol, що експортується на Далекий Схід, повідомив Reuters один із трейдерів.

Компанія розташована в північній провінції Шеньсі, що не має виходу до моря. Вона може переробляти 348 000 барелів нафти на добу та має право на щорічну імпортну квоту в розмірі 3,6 мільйона тонн або 26 мільйонів барелів.

Китай і санкції проти російської нафти

Президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти», а також дочірніх компаній 23 жовтня. До списку увійшло понад 30 підрозділів обох компаній, серед яких нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.

У жовтні 2025 року китайські державні компанії призупинили купівлю нафти з Росії після санкцій США. Зокрема, йдеться про підприємства PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil.

Китай щодня імпортує морським шляхом майже 1,4 мільйона барелів російської нафти. Більшу частину цих постачань купують незалежні нафтопереробні заводи, зокрема невеликі компанії, які, ймовірно, теж тимчасово призупинять закупівлі, повідомляла агенція Reuters.

Торгівля між Китаєм і Росією у 2025 впала майже на 9%. Зокрема, російський експорт до Китаю, переважно енергоносії, просів на 5,9%, до $101,2 мільярда.

Автор: Анастасія Зайкова