У ЄС рекордно зросла кількість українських чоловіків, які шукають притулок

У вересні 2025 року кількість українців, які отримали тимчасовий захист у країнах Євросоюзу, стала найвищою за останні два роки. За даними Євростату, 79 205 українців отримали притулок у країнах ЄС, що на 49% більше, ніж у серпні.

Про це повідомляє Die Zeit.

Основною причиною зростання стало рішення українського уряду дозволити виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. У результаті частка повнолітніх чоловіків серед нових біженців зросла до 47% і вперше перевищила кількість жінок (31%).

Станом на кінець вересня в ЄС перебуває 4,3 млн українців із тимчасовим захистом. Найбільше з них живе в Німеччині — 1,2 млн біженців, та Польщі — близько 1 млн. У відносному вимірі найбільше українців прийняла Чехія — 35,7 на тисячу жителів.

Кабінет міністрів України 27 серпня дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Водночас у ДПСУ зазначили, що при перетині потрібен буде військово-обліковий документ — паперовий чи електронний.