Німецька соратниця Путіна Сара Вагенкнехт залишає свою партію
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Wikimedia
Німецька депутатка Сара Вагенкнехт, яку часто називають проросійським голосом у німецькій політиці, оголосила про відставку з посади голови власної партії «Альянс Сари Вагенкнехт» (BSW).
Про це повідомляє Spiegel.
Політикиня заявила, що хоче зосередитися на «стратегічних ідейних питаннях», а не на щоденному управлінні партією.
На своє місце Вагенкнехт запропонувала Фабіо Де Масі — її давнього соратника і колишнього депутата Бундестагу.
Попри відставку Вагенкнехт не йде з політики. Вона планує створити й очолити комісію з основних цінностей, яка визначатиме головні ідейні напрями та стратегію BSW.
«У майбутньому я хочу мати вільну голову для речей, якими дійсно можу допомогти BSW», — заявила вона.
- Сара Вагенкнехт — одна з найвідоміших постатей німецької лівої політики, що різко критикує заявами Захід, підтримує «нейтралітет» щодо війни Росії проти України і регулярними виступає проти постачання зброї Києву. Її позиції часто збігаються з кремлівською риторикою, через що Вагенкнехт у німецьких медіа отримала репутацію проросійської депутатки.