До України з Польщі намагалися ввезти понад 14 тисяч марок із нацистською символікою
- Світлана Кравченко
Державна Митна Служба України
На кордоні з Польщею митники вилучили 14 487 поштових марок із символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.
Про це повідомила Державна митна служба.
Колекцію марок знайшли на пункті пропуску «Шегині — Медика». Їх заховали серед вживаного одягу.
Для проходження митного контролю водій транспортного засобу обрав смугу руху «червоний коридор» та задекларував 350 кг вживаного одягу.
Орієнтовна вартість вилучених предметів на тіньовому ринку становить понад 1,5 мільйона гривень.
Ввезення марок порушує українське законодавство щодо заборони пропаганди символіки тоталітарних режимів.