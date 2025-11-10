Корупція в «Енергоатомі»: НАБУ розповіло деталі схеми з відкатами

Новини

Національне антикорупційне бюро розповіло деталі масштабної корупційної схеми в енергетиці, про викриття якої заявили 10 листопада.

Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання хабарів від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Зокрема, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги / поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

НАБУ не називає їхніх імен, але нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджує, що йдеться про Тимура Міндіча (керівник схеми, на плівках — «Карлсон»), Ігоря Миронюка (ексрадник міністра енергетики, «Рокет») та Дмитра Басова (виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», «Тенор»). Він також стверджує, що до схеми був причетний і колишній міністр енергетики, а нині голова Мінʼюсту Герман Галущенко («Професор»).

За даними слідства, використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

НАБУ каже, що фактично керували підприємством не офіційні посадовці, а сторонні люди, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль «смотрящих».