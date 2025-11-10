Трамп помилував соратників, які допомагали йому оскаржувати програш на виборах 2020 року

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп помилував низку своїх союзників, які підтримували його спроби зірвати президентські вибори 2020 року.

Про це повідомив адвокат із питань помилувань Міністерства юстиції Ед Мартін, передає Politico.

Зокрема, помилування отримав особистий юрист Трампа Руді Джуліані, який допомагав чинити тиск на законодавчі збори штатів, щоб вони відхилили перемогу Джо Байдена у ключових хитких штатах.

Серед інших помилуваних:

Марк Медоуз, очільник апарату Трампа у 2020 році та важлива ланка між Трампом і посадовцями штатів;

Джон Істман і Кеннет Чесбро, два юристи, які розробляли стратегію тиску на тодішнього віцепрезидента Майка Пенса, щоб той скасував результати виборів 6 січня 2021 року;

Борис Епштейн, давній радник Трампа;

Сідні Пауелл, консервативна юристка, яка оскаржувала результати виборів у ключових штатах.

Ці помилування мають переважно символічний характер — нікого з перелічених не звинуватили у федеральних злочинах. Документ, опублікований Мартіном, також не датований, тому невідомо, коли саме Трамп його підписав.

Джуліані, Істман і Пауелл були серед тих, кого колишній спеціальний прокурор Джек Сміт називав співучасниками Трампа, хоча він так і не висунув їм обвинувачень. Помилування унеможливлює, щоб будь-яка майбутня адміністрація могла притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Крім свого близького оточення, Трамп помилував десятки активістів Республіканської партії, які підписали документи, неправдиво заявляючи, що є законними президентськими виборцями, — це була ключова частина плану з тиску на Пенса.

Десятки людей із цього списку отримали обвинувачення на рівні штатів, які також розслідували спроби Трампа зірвати вибори того року — зокрема в Джорджії, Аризоні, Вісконсині та Неваді. Але президенти не мають повноважень помилувати за злочини рівня штату, зазначає Politico.