Зеленський: Україна має намір замовити 27 систем Patriot у США

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне замовити в американських виробників 27 зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це він сказав в інтервʼю Guardian.

Зеленський зазначив, що Україна тісно співпрацює з міжнародними партнерами для захисту країни від російських повітряних атак. Проте Велика Британія та інші союзники досі відмовляються надсилати винищувачі для патрулювання неба.

Президент зазначив, що хоче замовити 27 систем ППО Patriot у американських виробників. Тим часом країни Європи могли б позичити Україні свої наявні Patriot.

На запитання, чи роблять ЄС та Британія достатньо для України напередодні зими, Зеленський відповів, що «достатньо буде, коли Путін зрозуміє, що має зупинитися».