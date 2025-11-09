Австралія знайшла спосіб купувати російську нафту через «дірку» в санкціях

Новини

Попри заборону на прямі закупівлі після вторгнення РФ в Україну Австралія імпортувала понад 3 мільйони тонн нафтопродуктів російського походження з 2023 року.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

Виявилося, що значна частина цієї нафти потрапляє до Австралії через порт Jurong у Сінгапурі, який частково належить інвестиційному фонду Macquarie Bank. Саме через цей термінал проходять мільйони тонн російських нафтопродуктів, які потім легально перепродаються компаніям з Австралії.

Експерти CREA назвали це «серйозною лазівкою», яка дозволяє австралійським компаніям формально не порушувати закон, але де-факто підтримувати російську нафтову промисловість і податкові надходження Кремля.

«Це підриває підтримку України та дозволяє австралійським бізнесам отримувати прибуток із російської нафти», — заявив аналітик CREA Вайбхав Рагунандан.

Згідно з урядовими даними, майже чверть австралійського імпорту нафтопродуктів надходить із Сінгапуру, який, своєю чергою, отримав понад 22 млн т російського пального за цей період.

Міністерка закордонних справ Пенні Вонг визнала проблему, але заявила, що уряду складно відстежити такі непрямі закупівлі.

Санкції США проти «Лукойлу» і «Роснафти»

Президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти», а також їхніх дочірніх компаній 23 жовтня. До списку внесли понад 30 підрозділів обох компаній, серед яких нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.

Уже за два дні акції обох компаній впали, найбільші нафтові корпорації РФ втратили разом $5,2 мільярда. Акції «Лукойлу» подешевшали на 7,2%, що призвело до втрати $3,66 мільярда. Акції «Роснафти» обвалилися на 3%, забравши із собою $1,56 мільярда.

На «Роснафту» і «Лукойл» припадає майже половина щоденного видобутку нафти в Росії. Наприклад, «Роснафта» генерує приблизно 17% доходів бюджету Росії.