Через шатдаун у США скорочують 10% рейсів у великих аеропортах, а персонал не виходить на роботу. Але можуть скоротити вдвічі більше

Новини

Міністр транспорту США Шон Даффі 7 листопада попередив, що може змусити авіакомпанії скоротити до 20% рейсів, якщо урядовий шатдаун не завершиться.

Про це пише Reuters.

Напередодні Федеральне управління цивільної авіації (FAA) доручило авіакомпаніям впродовж тижня на 10% скоротити кількість авіарейсів у 40 великих американських аеропортах.

Також відсутність авіадиспетчерів 7 листопада змусила FAA затримати сотні рейсів у 10 аеропортах. За даними вебсайту з відстеження польотів FlightAware, станом на вечір затримали понад 5 300 рейсів. У національному аеропорту Рейгана біля столиці Вашингтону 17% рейсів скасували, а майже 40% — затримали, затримки становили в середньому чотири години.

Протягом рекордних 38 днів припинення роботи уряду 13 тисяч авіадиспетчерів і 50 тисяч інспекторів безпеки були змушені працювати без оплати, що призвело до збільшення прогулів. Багатьом диспетчерам 6 листопада повідомили, що наступного тижня вони вдруге не отримають заробітну плату за черговий платіжний період.

Найдовший шатдаун в історії США

Нинішній шатдаун — часткова зупинка роботи федеральних установ — став найдовшим в історії США. Він триває вже 39-й день.

Минулий рекорд шатдауну теж належав адміністрації президента США Дональда Трампа, тоді він тривав 34 дні: з грудня 2018 до січня 2019 року. Але цього разу Трамп не виявив інтересу в переговорах з демократами.

Усі послання Білого дому є простими: або демократи відступлять від своєї вимоги продовжити термін дії субсидій на охорону здоровʼя, або наслідки припинення роботи уряду погіршаться.