Мирні переговори між Пакистаном і Афганістаном у Стамбулі провалились

Getty Images / «Бабель»

Представники Афганістану та Пакистану провели мирні переговори у Стамбулі 7 листопада. Однак мирної угоди вони не досягли.

Про це пише Associated Press.

Дводенні переговори у Стамбулі, які проходили за посередництва Туреччини та Катару, стали третім раундом мирних консультацій. Їх вважали однією з найважливіших дипломатичних ініціатив між двома сусідами відтоді, як Талібан захопив владу в Афганістані у 2021 році.

Попри активну неформальну дипломатію, чиновники повідомили, що обговорення зайшли углухий кут без реального результату.

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф заявив телеканалу Geo News, що «переговори завершено» і що пакистанська делегація повертається додому «без планів на майбутні зустрічі». Він додав, що режим припинення вогню залишатиметься чинним, доки його не порушить афганська сторона.

За його словами, Афганістан нібито вимагав усної угоди та відмовлявся підписувати документи.

Речник уряду Афганістану відкинув заяву Асіфа та звинуватив Пакистан у провалі переговорів, заявивши, що «вимоги Пакистану під час переговорів були нерозумними, тож зустріч завершилася, і наразі переговори перебувають у глухому куті».

Конфлікт Афганістану і Пакистану

Пізно ввечері 11 жовтня сили афганського угруповання «Талібан» атакували прикордонні райони Пакистану. Там сталися перестрілки з використанням різних видів озброєння, зокрема артилерії.

Відповідальність за наступ взяв на себе так званий 201 армійський корпус талібських військових формувань. Сам «Талібан» заявляє, що атака є відповіддю на «порушення суверенітету» Афганістану пакистанськими військовими, бо незадовго до цього Пакистан завдав авіаудару по Кабулу.

Пакистан і Афганістан повідомили про загибель десятків військових з обох сторін під час запеклих боїв уздовж спільного кордону.

Пакистан звинувачує Афганістан у тому, що у країні ховаються бойовики «Талібану», які нападають на пакистанську територію за підтримки Індії. У Делі ці звинувачення відкидають. Ескалація відбулася на тлі візиту очільника афганського МЗС до Індії.

19 жовтня делегація з Пакистану на зустрічі з представниками «Талібану» у столиці Катару підписала угоду про припинення вогню.