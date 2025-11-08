США не братимуть участі в саміті G20 у ПАР. Що сталося

Новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що представники його адміністрації не братимуть участі в цьогорічному саміті G20 в місті Йоганнесбург у Південно-Африканській Республіці 21—22 листопада.

Про це він написав у Truth Social.

Він назвав «повним соромом» те, що саміт G20 відбудеться в Південно-Африканській Республіці.

«Африканерів (люди, які походять від нідерландських поселенців, а також французьких і німецьких іммігрантів) вбивають і знищують, а їхню землю та ферми незаконно конфісковують. Жоден представник уряду США не відвідає цей саміт, доки триватимуть ці порушення прав людини», — зазначив президент США.

Ще 5 листопада Трамп заявляв, що ПАР взагалі не має бути в G20, звинувачуючи країну в геноциді білих південноафриканців, які здебільшого є нащадками нідерландських і французьких поселенців.

Конфлікт Трампа та ПАР

У лютому 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що ставить на паузу фінансування Південно-Африканської Республіки через закон про експропріацію.

Цей закон має на меті подолати расову нерівність у володінні територією — проблема досі актуальна після падіння апартеїду в 1994 році. Однак Трамп назвав його «масовим порушенням прав людини».

У травні Трамп на зустрічі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою розповідав про «геноцид білих фермерів».

Ще під час першої каденції Дональд Трамп обіцяв розслідувати недоведені масові вбивства білих фермерів у Південній Африці та нібито насильницьке захоплення землі. Преторія тоді заявила, що Трамп дезінформований.