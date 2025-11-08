Росіяни вночі запустили по Україні 458 дронів і 45 ракет, зокрема «Кинджали». Скільки збили

Новини

Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 8 листопада армія Росії комбіновано атакувала критичну інфраструктуру України дронами та ракетами повітряного, наземного і морського базування.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Загалом вночі по Україні запустили 45 ракет і 458 дронів різних типів (майже 300 — «шахеди»). Серед запущених ракет були:

25 балістичних ракет «Іскандер-М» / KN-23;

10 крилатих ракет «Іскандер-К»;

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

3 крилаті ракети «Калібр».

За даними ПС, протиповітряна оборона знешкодила 415 цілей:

406 ударних БпЛА;

9 ракет різних типів.

Основні напрямки удару — Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина. Зафіксовано влучання 26 ракет і 52 дронів у 25 місцях і падіння уламків на чотирьох локаціях.

У Дніпрі росіяни поцілили в багатоповерхівку — там двоє загиблих і 12 постраждалих. На Київщині постраждали чотири людини, на Полтавщині через атаку без світла залишився Кременчук.