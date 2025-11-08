США на рік звільнили Угорщину від санкцій проти російських нафти та газу

Новини

Getty Images / «Бабель»

Після зустрічі лідерів Угорщини та США Віктора Орбана з Дональдом Трампом 7 листопада Сполучені Штати звільнили Угорщину від санкцій за використання російських нафти й газу.

Про це написав Орбан, деталі повідомило агентство Reuters.

«Президент Трамп гарантував повне звільнення від санкцій для газопроводів «Турецький потік» і «Дружба», що дозволить Угорщині й надалі забезпечувати сімʼї найнижчими цінами на енергоносії в Європі», — йдеться в пості Орбана.

Reuters із посиланням на неназваного чиновника Білого дому пише, що звільнення від санкцій діятиме рік.

За це Угорщина зобовʼязалась купувати скраплений природний газ зі США за контрактами на суму майже $600 мільйонів.

Санкції США проти «Лукойлу» і «Роснафти»

Президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Лукойлу», «Роснафти», а також їхніх дочірніх компаній 23 жовтня. До списку внесли понад 30 підрозділів обох компаній, серед яких нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.

Уже за два дні акції обох компаній впали, найбільші нафтові корпорації РФ втратили разом $5,2 мільярда. Акції «Лукойлу» подешевшали на 7,2%, що призвело до втрати $3,66 мільярда. Акції «Роснафти» обвалилися на 3%, забравши з собою $1,56 мільярда.

На «Роснафту» і «Лукойл» припадає майже половина щоденного видобутку нафти в Росії. Наприклад, «Роснафта» генерує приблизно 17% доходів бюджету Росії.