Президент Кенії попросив Зеленського звільнити кенійців, полонених в Україні

WilliamsRuto / Х

Президент Кенії Вільям Руто під час телефонної розмови з українським колегою Володимиром Зеленським 6 листопада попросив його допомогти звільнити полонених громадян Кенії, яких звербувала Росія для війни проти України.

Про це Руто написав у соцмережі X.

«Ми обидва занепокоєні щодо молодих кенійців, яких незаконно завербували для участі у війні в Україні, та домовилися підвищувати обізнаність про небезпеку таких діянь», — заявив Руто.

За його словами, Зеленський погодився на його прохання сприяти звільненню кенійців, яких утримують в Україні.

Президент України своєю чергою розповів, що лідери обговорили «рекрутинг іноземних громадян з боку Росії на її злочинну війну».

«Україна та Кенія знають про всі шахрайські методи й тісніше працюватимуть для припинення цього», — наголосив Зеленський.