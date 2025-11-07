Україну обрали до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025—2029 роки
Україну обрали до Виконавчої ради ЮНЕСКО під час 43-ї сесії Генеральної конференції організації в Самарканді, Узбекистан.
Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ України.
Разом з Україною до ради обрали Румунію та Молдову. Водночас туди вдруге поспіль не потрапила Росія.
У МЗС зазначили, що це рішення — визнання активної ролі України в зміцненні ЮНЕСКО, розвитку освіти, науки та культури, а також у просуванні миру й міжнародної солідарності.
Україна планує зосередитися на охороні культурної спадщини, розвитку освіти, підтримці науковців і зміцненні міжнародно-правових механізмів ЮНЕСКО.
Виконавча рада ЮНЕСКО — один із трьох ключових органів Організації (поруч із Генеральною конференцією та Секретаріатом), який керує її бюджетною та програмною діяльністю.
Рада налічує 58 членів, яких обирає Генеральна конференція — дорадчий орган, до складу якого входять усі члени ЮНЕСКО. Члени Виконавчої ради обираються за квотним принципом, причому квоти виділяються для кожного регіону, за відносною більшістю голосів.
- РФ виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО 15 листопада 2023 року.
Автор: Анастасія Зайкова