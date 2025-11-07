Ексспікерка Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про завершення політичної карʼєри

Новини

picryl

Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що завершить свою політичну кар’єру після завершення нинішнього терміну в січні 2027 року.

Про це вона заявила у відеозверненні в четвер, 6 листопада, повідомляє BBC.

«Ми створили історію, ми досягли прогресу», — сказала Пелосі, підсумовуючи свою понад сорокарічну роботу в Конгресі.

Її наступником на посаді лідера демократів у Палаті представників став конгресмен з Нью-Йорка Хакім Джеффріс.

Пелосі — 85-річна демократка з Каліфорнії — увійшла в історію як перша жінка-спікер Палати представників США та лідерка демократів у нижній палаті Конгресу з 2003 по 2023 рік. За час своєї кар’єри вона сприяла ухваленню низки ключових законів, зокрема реформи охорони здоров’я адміністрації Барака Обами, а також масштабних програм з розвитку інфраструктури та боротьби зі зміною клімату за президентства Джо Байдена.

Політикиня також відома своїм жорстким протистоянням з Дональдом Трампом. Вона двічі ініціювала імпічмент колишнього президента — у 2019 році через тиск на Україну, а у 2021-му — після штурму Капітолія. Обидва рази Сенат, контрольований республіканцями, виправдав Трампа.

Сам Трамп, коментуючи рішення Пелосі піти на пенсію, назвав її «злою жінкою» і заявив, що її відставка — «велика послуга країні».