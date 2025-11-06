Новини

Словник Collins Dictionary назвав vibe coding головним словом 2025 року

Автор:
Світлана Кравченко
Дата:

collinsdictionary.com

Британський словник Collins назвав vibe coding словом 2025 року. Термін описує нову розробку програмного забезпечення, яка за допомогою штучного інтелекту перетворює природну мову на комп’ютерний код.

Про це йдеться на сайті словника.

По суті vibe coding означає повідомлення, у якому ви пояснюєте ШІ, що ви хочете, щоб він створив.

Цей термін популяризував уродженець Словаччини, колишній директор зі штучного інтелекту в Tesla та інженер-засновник OpenAI Андрей Карпати. Він використав фразу, щоб описати, як ШІ дозволяє створювати творчий продукт так, що можна «забути про існування самого коду».

За словами редакторів Collins, цьогорічний вибір відображає нову епоху, у якій людська інтуїція і штучний інтелект зливаються у спільний процес творчості.

До переліку слів року також увійшли:

У 2024-му словом року Collins Dictionary назвав Brat — воно багато що в собі поєднує: гедонізм, яскраву естетику і навіть гасло кампанії кандидатки в президенти США від демократів Камали Гарріс (Kamala IS Brat).