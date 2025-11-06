Словник Collins Dictionary назвав vibe coding головним словом 2025 року

Новини

collinsdictionary.com

Британський словник Collins назвав vibe coding словом 2025 року. Термін описує нову розробку програмного забезпечення, яка за допомогою штучного інтелекту перетворює природну мову на комп’ютерний код.

Про це йдеться на сайті словника.

По суті vibe coding означає повідомлення, у якому ви пояснюєте ШІ, що ви хочете, щоб він створив.

Цей термін популяризував уродженець Словаччини, колишній директор зі штучного інтелекту в Tesla та інженер-засновник OpenAI Андрей Карпати. Він використав фразу, щоб описати, як ШІ дозволяє створювати творчий продукт так, що можна «забути про існування самого коду».

За словами редакторів Collins, цьогорічний вибір відображає нову епоху, у якій людська інтуїція і штучний інтелект зливаються у спільний процес творчості.

collinsdictionary.com

До переліку слів року також увійшли:

aura farming — навмисне формування харизматичного образу особистості, яка виглядає легкою, але насправді зовсім не є такою;

biohacking — втручання в біологічні процеси для покращення здоров’я;

broligarchy — група багатих чоловіків, які мають надмірний політичний вплив;

taskmasking — створення хибного враження продуктивної роботи;

clanker — зневажливий термін для позначення компʼютера, робота чи штучного інтелекту;

glaze — надмірно або незаслужено хвалити когось;

HENRY — абревіатура від «з високою зарплатою, але ще не багатий» (high earner, not rich yet);

micro-retirement — коротка перерва між періодами зайнятості для відновлення.

У 2024-му словом року Collins Dictionary назвав Brat — воно багато що в собі поєднує: гедонізм, яскраву естетику і навіть гасло кампанії кандидатки в президенти США від демократів Камали Гарріс (Kamala IS Brat).