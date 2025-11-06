Генсек Рютте: НАТО обігнало Росію у виробництві боєприпасів
Світлана Кравченко
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу наразі випередили Росію в темпах виробництва боєприпасів.
Про це він сказав під час виступу на форумі НАТО в Бухаресті.
«Донедавна Росія виробляла більше боєприпасів, ніж усі союзники по НАТО разом узяті. Але зараз це не так. По всьому Альянсу ми відкриваємо десятки нових виробничих ліній і розширюємо наявні. Ми робимо більше, ніж робили десятиліттями», — наголосив Рютте.
Він додав, що НАТО потрібно розвивати цей прогрес в інших сферах — «від високоякісної протиповітряної оборони до недорогих безпілотників-перехоплювачів».
Рютте звернувся до керівників оборонних компаній країн Альянсу із закликом готуватися до значного збільшення виробництва та пообіцяв сприяти укладанню довгострокових контрактів з урядами.
«Зі свого боку я робитиму все можливе, щоб уряди дотримувалися обіцянок і підписувати контракти. НАТО пришвидшить закупівлі та надалі підтримуватиме інновації», — заявив Рютте.
- У червні генсек НАТО заявив, що Альянсу треба витрачати та виробляти більше, інакше він може опинитися під загрозою. За його словами тоді, Росія виробляла боєприпасів за 3 місяці стільки, скільки НАТО за рік, хоч економіка країн Альянсу у 25 разів більша за російську.