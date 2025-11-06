Зеленський затвердив нові санкції проти росіян. Кого вони стосуватимуться

Новини

Telegram / Zelenskiy / Official

Президент Володимир Зеленський підписав низку нових санкційних рішень проти РФ. Серед них синхронізація українських санкцій з 19-м пакетом санкцій Європейського Союзу.

Про це глава держави написав у Telegram.

Україна теж запроваджує власні санкції проти російських компаній, які працюють у сфері видобутку ресурсів в Арктиці та фінансують Збройні сили РФ. Зеленський зазначив, що цей крок вже враховують партнери під час підготовки своїх нових санкційних пакетів.

Крім того, він доручив підготувати нові рішення РНБО щодо:

субʼєктів російської пропаганди;

підприємств військового виробництва;

колаборантів.

Зеленський наголосив, що Україна дасть «санкційну відповідь» і на російські обмеження, введені проти прем’єр-міністра та інших українських урядовців.

«Звісно, російські санкції, на відміну від санкцій світу, не створюють реальних проблем, але в час, коли разом з нами більшість світу намагається зробити все можливе для завершення цієї війни, будь-які російські ескалації, зокрема пропагандистські, заслуговують на належну і відчутну відповідь», — наголосив президент.