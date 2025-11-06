Зеленський затвердив нові санкції проти росіян. Кого вони стосуватимуться
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Telegram / Zelenskiy / Official
Президент Володимир Зеленський підписав низку нових санкційних рішень проти РФ. Серед них синхронізація українських санкцій з 19-м пакетом санкцій Європейського Союзу.
Про це глава держави написав у Telegram.
Україна теж запроваджує власні санкції проти російських компаній, які працюють у сфері видобутку ресурсів в Арктиці та фінансують Збройні сили РФ. Зеленський зазначив, що цей крок вже враховують партнери під час підготовки своїх нових санкційних пакетів.
Крім того, він доручив підготувати нові рішення РНБО щодо:
- субʼєктів російської пропаганди;
- підприємств військового виробництва;
- колаборантів.
Зеленський наголосив, що Україна дасть «санкційну відповідь» і на російські обмеження, введені проти прем’єр-міністра та інших українських урядовців.
«Звісно, російські санкції, на відміну від санкцій світу, не створюють реальних проблем, але в час, коли разом з нами більшість світу намагається зробити все можливе для завершення цієї війни, будь-які російські ескалації, зокрема пропагандистські, заслуговують на належну і відчутну відповідь», — наголосив президент.
- 23 жовтня Європейський Союз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії. Новий пакет обмежень націлений, серед іншого, на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї. ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації.
- 31 жовтня Зеленський підписав два укази про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Раніше ці рішення ухвалила Рада національної безпеки і оборони. Вони стосуються 14 проросійських пропагандистів, виробників і постачальників російського військово-промислового комплексу.