У США можуть скоротити рейси в 40 аеропортах через урядовий шатдаун

З 6 листопада кількість авіарейсів у 40 американських аеропортах скоротять на 10%, якщо уряд не відновить роботу.

Про це заявив міністр транспорту США Шон Даффі на брифінгу, передають BBC і Reuters.

Скорочувати їх будуть поступово: у перший день зменшать 4% рейсів, у другий — 5%, у третій — 6%, а впродовж наступного тижня — до 10%. Загалом можуть скасовувати до 4 тисяч рейсів щодня.

Причиною міністр називає виснаження авіадиспетчерів, які вже місяць працюють без зарплати через шатдаун. Загалом понад 1,4 мільйона федеральних службовців у США зараз або у вимушеній відпустці, або без оплати праці. Профспілки повідомляють, що працівники втомлені, багато хто бере додаткові підробітки або не може просто приїхати на роботу, бо не має грошей на бензин.

Як повідомляє Reuters, скорочення торкнуться великих завантажених аеропортів, включно з тими, що обслуговують Нью-Йорк, Вашингтон (округ Колумбія), Чикаго, Атланту, Лос-Анджелес і Даллас.

Авіакомпанії American Airlines, Southwest та Delta вже заявили, що очікують уточнень від Федерального авіаційного управління США (FAA), але більшість рейсів планують зберегти. Якщо шатдаун триватиме, FAA не виключає можливості нових обмежень.

Найдовший шатдаун в історії США

Нинішній шатдаун — часткова зупинка роботи федеральних установ — став найдовшим в історії США. Він триває вже 37-й день.

Минулий рекорд шатдауну теж належав адміністрації президента США Дональда Трампа, тоді він тривав 34 дні: з грудня 2018 до січня 2019 року. Але цього разу Трамп не виявив інтересу в переговорах з демократами.

Усі послання Білого дому є простими: або демократи відступлять від своєї вимоги продовжити термін дії субсидій на охорону здоровʼя, або наслідки припинення роботи уряду погіршаться.

