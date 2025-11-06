Генштаб ЗСУ підтвердив атаки на важливі військові обʼєкти РФ

Новини

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що в ніч проти 5 листопада Сили оборони атакували важливі військові обʼєкти РФ.

Про це Генштаб повідомив у Телеграм.

Зокрема, на території колишнього аеропорту в тимчасово окупованому Донецьку українські війська вдарили по базі, де росіяни зберігали, комплектували та запускали безпілотники типу Shahed. На місці сталися вибухи та потужна вторинна детонація.

Також Сили оборони атакували Волгоградський нафтопереробний завод у РФ. Його річний обсяг переробки становить майже 15,7 мільйона тонн, або понад 5% від загального показника всієї Росії. Зафіксовані вибухи й пожежа в районі заводу.

На території тимчасово окупованого Криму вдарили по трьох обʼєктах зберігання пального. У Гвардійському влучили по резервуару і цистернах на нафтобазі, а в Сімферополі — по двох резервуарних парках. На місці уражень виникли пожежі.