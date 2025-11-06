У Сербії тисячі людей зібралися на провладний мітинг

Новини

Понад 10 000 прихильників президента Сербії Александара Вучича вийшли в середу, 5 листопада, на вулиці Белграда, щоб підтримати його політику.

Про це повідомляє Reuters.

Перед будівлею парламенту прихильники Вучича, багато з яких приїхали до столиці автобусами, організованими його партією, махали національними прапорами й скандували: «Вучич — серб!» і «Сербія!», поки з гучномовців лунали патріотичні пісні.

За свідченнями очевидців Reuters, це було найбільше провладне зібрання цього року. Але за словами тих самих очевидців, ця кількість поступалася великим антикорупційним протестам, які відбулися в суботу та налічували десятки тисяч студентів і активістів.